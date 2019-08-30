«Собери ребенка к школе» — в ЯГБ №2 провели акцию

В рамках подготовки к новому учебному году и в целях поддержки малообеспеченных и многодетных семей, Якутская городская больница №2 провела благотворительную акцию «Собери ребенка вшколу».

Родителей и детей, которые приняли участие в акции, поздравили с началом учебного года Саргылана Васильева депутат Якутской городской Думы по Гагаринскому округу, главный врач Якутской городской больницы №2; Евдокия Сидорова главный врач детского отделения; Александра Прудецкая председатель профсоюзной организации больницы.

«Начало нового учебного года — это сложный и одновременно радостный период, требующий немалых затрат на его подготовку. Ежегодно многие малообеспеченные и многодетные семьи испытывают трудности в приобретении школьных принадлежностей, формы и иных предметов, необходимых к началу учебного года. Основная задача мероприятия — помочь подготовить к школе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетным семьям города, проживающим в Гагаринском округе», – отметила Саргылана Васильева, главный врач Якутской городской больницы №2.

Многодетные семьи Терешкиных, Матвеевых, Абраменко и одна семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, получили от имени коллектива Якутской городской больницы №2 канцелярские принадлежности: дневники, пеналы, тетради, наборы цветной бумаги, папки для тетрадей, обложки для книг и тетрадей, альбомы, кисточки, краски, цветные и черно-белые карандаши, точилки, ластики, ножницы, линейки, ручки.

Маргарита Михайловна бабушка будущего первоклассника Богдана Трифонова, которая является его опекуном,поделилась впечатлениями об акции: «Эта акция очень правильная. Очень здорово, что есть такая акция, которая помогает собрать ребенка в школу. Я благодарю коллектив Якутской городской больницы №2. Ну, а мы в свою очередь, будем стараться учиться хорошо».