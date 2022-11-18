Собчак извинилась перед Чемезовым за действия Романовского и его коллег

Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия экс-главреда Tatler Ариана Романовского, коммерческого директора Кирилла Суханова и журналиста Тамерлана Бигаева. Она указала, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем». сообщает РБК.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала журналистка в телеграм-канале.

По словам Собчак, в обвинениях против ее коллег нет политического контекста. Она указала, что верит в сочувствие и снисхождение к ним со стороны правоохранительных органов.

15 ноября ТАСС сообщил, что Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве и пробыла там около 40 минут. Источник ТАСС из окружения журналистки уточнил, что в офисе «Ростеха» были назначены переговоры Собчак и Чемезова, направленные на «улаживание конфликта»

Романовского и Суханова задержали в конце октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. за неразмещение поста с «порочащими сведениями» о Чемезове (ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы). Речь шла, в частности, о телеграм-канале «Тушите свет». Их арестовали, Романовский вину не признал, а Суханов выразил готовность признать только требование суммы 800 тыс. руб. В начале ноября по этому же делу арестовали Бигаева.

Мать Ариана РОМАНОВСКОГО направила письма президенту России Владимиру ПУТИНУ, генеральному прокурору России Игорю КРАСНОВУ и министру внутренних дел России Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ. В своем обращении Мария Ариановна отмечает, что ее сын незаконно привлечен к громкому уголовному делу в качестве обвиняемого.

Возбуждение уголовного дела она считает незаконным и необоснованным. В своем обращении к главе государства Мария Ариановна пишет, что ее сын является главным редактором телеграм-канала «Тушите свет», владельцем которого является Ксения СОБЧАК.

«Никакой финансовой деятельностью в рамках проекта «Тушите свет» Кузьмин А.А. никогда не занимался, никаких переговоров не проводил, вся его деятельность заключалась только в создании материалов по заданию продюсера т.е. Собчак К.А.», — подчеркивает автор обращения к президенту.

С согласия семьи SakhaLife разместил полный текст обращения матери Ариана Романовского к президенту Путину.

Московский адвокат Дмитрий МАЛЮТОВ, представляющий интересы якутянина Ариана РОМАНОВСКОГО (КУЗЬМИНА), бывшего главного редактора Tatler сообщил в беседе в SakhaLife подробности дела.

— Полагаю, что основания для возбуждения данного уголовного дела отсутствовали. Во-первых, Ариан Романовский и его команда – админ Тамерлан БИГАЕВ и журналистка Замира РАМАЗАНОВА никогда, ничего противозаконного не совершали, тем более не имеют никакого отношения к вымогательству. Во-вторых, публикация, о которой все так много говорят, не содержит никаких порочащих сведений в отношении кого бы то ни было. Более того, ни Ариан, ни его команда каких-либо переговоров относительно оплаты за удаление поста не вели. В-третьих, никто, никогда не высказывал угрозы в адрес потерпевшего. Более того с инициативой удалить пост в телеграм-канале «Тушите свет», который не содержал ничего порочного, выступила именно потерпевшая сторона. То есть, ни Ариан, ни кто-либо из его команды, а также иные лица, не высказывали в адрес потерпевшего требования необходимости оплатить денежные средства за удаление поста. При данных обстоятельствах, в соответствии с уголовным кодексом РФ, вымогательства как такового не было в принципе.



