14.02.2022
12:00
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Без рубрики

Собаки возвращаются на улицы?

Отмечается рост заявок по отлову собак из частного сектора, сообщается в аккаунте ОА г. Якутска meria.yakutsk.

Больше всего заявок из Автодорожного, Сайсарского, Промышленного округов, как было отмечено во время общегородской планерки.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил управам провести разъяснительную работу с владельцами собак, напомнив им о запрете на самовыгул.

Также он велел взять на контроль санитарные точки, вывозить несанкционированные свалки, чтобы закрыть «кормовую базу» для безнадзорных животных.

Фото: SakhaLife
Источник: SakhaLife
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