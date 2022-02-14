Собаки возвращаются на улицы?

Отмечается рост заявок по отлову собак из частного сектора, сообщается в аккаунте ОА г. Якутска meria.yakutsk.

Больше всего заявок из Автодорожного, Сайсарского, Промышленного округов, как было отмечено во время общегородской планерки.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил управам провести разъяснительную работу с владельцами собак, напомнив им о запрете на самовыгул.

Также он велел взять на контроль санитарные точки, вывозить несанкционированные свалки, чтобы закрыть «кормовую базу» для безнадзорных животных.