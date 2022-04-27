Собаки насмерть загрызли 12-летнюю шахматистку в Сочи…

27 апреля на официальном сайте Федерации шахмат России появилось сообщение:

В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 г.р.) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.

Причина смерти на сайте Федерации шахмат не указывается. Однако, по данным телеканала РЕН-ТВ, 12-летний подросток погиб от укусов собак. Тело шахматистки нашли 26 -апреля на территории недостроенного дома.

Информация о случившемся появилась и в соцсетях.

В группе «Федерация шахмат России» «ВКонтакте» в комментариях к посту об инциденте пользователь Алена Хмелева написала, что девочку загрызли семь собак.

Девочка зашла на какую-то заброшенную территорию, а там были щенки. Возможно, она захотела их погладить, но одна собака гавкнула и остальные набросились на нее», — пишет Алена Хмелева.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.