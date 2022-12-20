20.12.2022
16:41
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Происшествия

Собака спасла жизнь хозяину

В Якутии собака помогла спасателям обнаружить пострадавшего хозяина. Мужчине стало плохо во время рыбалки.

Сегодня в 13.30 20 декабря на телефон Колымского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило телефонное сообщение о том, что по берегу реки Колыма бегает собака, запряженная в нарты, проявляет беспокойство.

Спасатели незамедлительно выехали на место на снегоходе Буран. Прибыв на берег, обнаружили собаку с нартами, в нартах находилось снаряжение для рыбалки, хозяина внутри не было. Было принято решение идти по следам собаки. В результате, в 400 метрах от берега был обнаружен пострадавший мужчина. Мужчину эвакуировали на берег, передали врачам службы 03. Предположительно, мужчина вышел на рыбалку, упал при проделывании лунки, получил порез на правой стороне тела, признаки инсульта.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Один комментарий на «Собака спасла жизнь хозяину»
  1. X 20.12.2022 16:53

    какая умная собака!!!

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