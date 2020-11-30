Собака нашла злоумышленника в Якутске

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1990 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, выйдя в магазин для приобретения спиртного, проходя мимо соседнего дома, увидев открытую форточку и убедившись что в квартире никого нет, проник в жилое помещение и похитил оттуда имущество на общую сумму свыше 60 тыс.рублей.

Потерпевшая вернувшись домой вызвала сотрудников полиции, которые приехали на вызов вместе со служебной собакой кинологической службы МВД по Республике Саха (Якутия). Собака по кличке АРЕС взяла след злоумышленника и привела сотрудников в квартиру, в которой он находился. Подсудимый в результате задержан, похищенное имущество полностью возвращено потерпевшей.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя, наличия судимостей мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.