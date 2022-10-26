26.10.2022
15:54
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Происшествия

Собака напала на ребенка

В Усть-Алданском улусе собака напала на ребенка. Мальчик приблизился к дому, и это не понравилось псу.

Как сообщили @yakutia_kp, инцидент произошел во вторник в селе Кептени. Собака была не бродячая, а домашняя, соседская. Мальчик, ученик пятого класса, приблизился к дому, и пес на него напал.

Собака оставила глубокие следы на ногах ребенка: ребенка отвезли в больницу.

Фото: «Новости Якутии»

Источник: КП — Якутия

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