В Усть-Алданском улусе собака напала на ребенка. Мальчик приблизился к дому, и это не понравилось псу.

Как сообщили @yakutia_kp, инцидент произошел во вторник в селе Кептени. Собака была не бродячая, а домашняя, соседская. Мальчик, ученик пятого класса, приблизился к дому, и пес на него напал.

Собака оставила глубокие следы на ногах ребенка: ребенка отвезли в больницу.