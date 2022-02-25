Собак перевозят из временного пункта передержки

Обитателей временного пункта передержки безнадзорных животных перевозят в ППБЖ на ул. Очиченко

Собак, содержавшихся во временном пункте передержки безнадзорных животных по ул. Автодорожная, 1/4, перевозят в постоянный пункт передержки по ул. Очиченко, 57. Полностью закрыть временный ППБЖ планируют уже в начале марта.

Перед транспортировкой собак осматривают специалисты Управления ветеринарии г. Якутска и МУП «Жилкомсервис». Клинический осмотр собак включает в себя проверку на наличие чипа, бирки и общего состояния. После составления необходимых документов, актов собак перевозят партиями на грузовом автомобиле в расширенный ППБЖ на Очиченко.

По данным МУП «Жилкомсервис», из 197 собак, содержащихся в временном пункте перевезено в ППБЖ на ул. Очиченко 60 собак, осталось перевезти 137.

Как сообщил начальник отдела экологии и обращения с отходами МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Дмитрий Захаров, территория Пункта передержки безнадзорных животных по ул. Очиченко, 57 существенно расширена.

«Общая вместимость Пункта на данный момент составляет около тысячи мест. Сейчас на Очиченко, 57, по информации Благотворительного фонда «Помоги выжить», содержится 744 собак. Изготовлено 250 дополнительных вольеров, 168 вольеров перевезем из временного пункта передержки», — прокомментировал Дмитрий Захаров.