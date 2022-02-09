«Собачий закон»: генпрокуратура требует учитывать традиции регионов

Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.



«Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных», — говорится в сообщении.



В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы).



Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам — в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента СВФУ Сардану Слепцову. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В Приволжском районе Астраханской области — мужчину, который шел на работу.



По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.



