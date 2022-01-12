Собачий закон: будут ли якутяне защищены от бродячих псов

11 января в Якутске еще раз попытались решить проблему бродячих собак. Для этого в Большом зале мэрии встретились парламентарии трех уровней: Госдумы РФ, Ил Тумэн и Якутской городской Думы. Тема та же – почему в нашем регионе не работает федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Что делать и кто виноват в данной ситуации?

Число собак в Якутске – от восьми до 15 тысяч

Руководил работой депутатских слушаний спикер ГорДумы Альберт СЕМЕНОВ. Рядом с ним в президиуме находились по правую руку – депутат Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА, по левую – городской глава Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Первым к трибуне вышел Петр ПЕТРОВ, занимающий «расстрельную» должность руководителя Департамента ветеринарии РС(Я).

Петр Лукич назвал вещи своими именами. Вступление в силу №498-ФЗ или «бурматовского закона» по имени его идеолога – депутата Госдумы Владимира БУРМАТОВА повлекло за собой колоссальные проблемы. Они растут как снежный ком и решить их нет никакой возможности. Во всяком случае, на сегодня. С сутью закона знакомы уже все от мала до велика. Тем не менее напомним. Отныне собак с улиц отлавливают, стерилизуют и по истечении некоторого времени выпускают туда, откуда поймали. Однако агрессия чипированных животных меньше не стала. С такой проблемой столкнулись жители практически всех округов Якутска. Более того, стерилизованные самки становятся более агрессивными, пугают и нападают на людей с удвоенной силой. Причем не только на людей. По соцсетям распространяются видео, где стаи собак разрывают в клочья себе подобных.

Как сказал Петр Петров, до закона №498 безнадзорных собак усыпляли без проблем. Каждый регион руководствовался своими нормами. Теперь же это запрещено. Единственный пункт передержки животных в Якутске представляет большую проблему по причине переполненности. На сегодня в нем содержится 1080 собак. Новый временный приют в Автодорожном округе рассчитан всего на 320 животных. Помочь решить проблему кардинальным способом он не сможет.

Петр Лукич привел в сравнение Республики Татарстан и Бурятию. В Татарстане выделяется на содержание собак такая же сумма, как и у нас – 60 млн в год. Однако в отличие от Якутии собак там в разы меньше. Бурятия получила 55 млн в 2021 году, здесь стаи собак тоже нападают на жителей, калечат их и доводят до инвалидности.

Руководителя Департамента ветеринарии РС(Я) забросали вопросами – от его личного мнения к усыплению собак до размера штрафа на нерадивых владельцев, отпускающих питомцев на самовыгул.

Тема самовыгула приводит к тому, что количество нападений на жителей растет. Согласно «закона Бурматова» тех, кто отпускает животных погулять на неопределенное время, необходимо наказывать рублем. В той же Бурятии только в прошлом году наложено 2600 штрафов на хозяев братьев наших меньших. Полученные средства направляются на содержание приютов.

Пробелы закона Бурматова

Народные избранники пришли к единому мнению: по сей день не решен главный вопрос – как определить степень агрессивности собак. Полномочия по данной статье переданы правительству Российской Федерации, а значит, регионы остались безоружными и не могут самостоятельно принять решение умерщвлять бешеных псов. Необходимо запретить возвращать животных без владельцев в их среду обитания. Этим термином обозначена улица, которая на самом деле не является «средой обитания» брошенных собак.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова задала вопрос главе столицы Евгению Григорьеву: может ли городская власть разработать свою методику определения агрессивности собак? Следует оперативно выработать нормативно-правовой акт и руководствоваться им для дальнейшей работы.

Евгений Григорьев назвал необходимую сумму для содержания собак в ППБЖ – 73 миллиона рублей. Из них только19 миллионов требуются на переоборудование пункта передержки.

На 10 января 2022 г. отловлено 366 собак. Причем каждая четвертая в ППБЖ с ошейником, что требует более ответственной работы с владельцами. 84 пса выловлены в Автодорожном округе. Каждый день на собачью тропу выходят 10-12 бригад.

После трагедии со смертью доцента СВФУ Сарданы СЛЕПЦОВОЙ стога сена на ипподроме АГАТУ, на которых вольготно обитали стаи собак-убийц, наконец-то огорожены. На ипподроме выловлены девять хищных псов. Они ли загрызли женщину 29 декабря или не они, сказать утвердительно пока никто не может.

Кроме того, глава столицы Григорьев подробно остановился еще на одном вопросе. Евгений Николаевич во всеуслышание обещал нынешним летом организовать вылов и последующую транспортировку гуляющих по улицам лошадей. Каждая имеет хозяина, который обязан будет оплатить расходы по перевозке животного. Только так можно начать борьбу с бродячими лошадьми, тоже давным-давно набившими оскомину горожанам.

Поправки к «собачьему закону» будут направлены в Госдуму

Последним выступающим к трибуне вышел председатель Комитета по селу и аграрной политике Госсобрания (Ил Тумэн) Андрей НАХОДКИН. С начала действия закона №498 резко увеличился поток обращений в парламент республики. Создана рабочая группа, в которую вошли народные депутаты, представители исполнительных органов государственной власти, в частности, департамента ветеринарии РС(Я), главы некоторых улусов. Все предложения рабочая группа собрала, проанализировала и составила документ. Он направлен для ознакомления во все субъекты ДФО. Поступившие от соседей предложения также внесены в него после соответствующей обработки и анализа.

Законопроект готов и будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента Якутии 17 января 2022 года. Основные его цели и задачи: ввести понятие «гуманное умерщвление» брошенных, не востребованных хозяевами животных. Вопрос «будет ли это усыпление или эвтаназия» еще будет решаться. Внесены предложения по передаче субъектам полномочий по регулированию численности животных. Кроме того, необходимо ввести обязательный реестр домашних животных, чтобы к нерадивым хозяевам применялись штрафные санкции. И самое главное: исключить в №498-ФЗ из статьи 3 пункт 2 – возврат в места обитания, так как улицы населенных пунктов – не среда обитания безнадзорных собак.

На вопрос: «Есть ли у вас, Андрей Михайлович, опыт внесения поправок или изменений в федеральные законы?» Находкин ответил, что была направлена в Госдуму поправка разрешить регионам проведение организованных сельхозпалов. Однако данная инициатива так и осталась без внимания.

Будем надеяться, что поправки в «собачий закон» будут доведены до своего логического конца. На этот раз субъекты нашей большой страны действуют более слаженно. Случаи, схожие со страшным нападением собачьей стаи на доцента СВФУ Сардану Слепцову, имеют место быть и в других регионах. И, к великому сожалению, опасность их увеличения по-прежнему существует.

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