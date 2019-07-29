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Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд

Сегодня, 29 июля со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд до станции Нерюнгри. В составе поезда  четыре вагона: 1 купейный, 1 плацкартный , 1 общий вагоны и вагон-ресторан.

Билеты в купейный и плацкартный вагоны были все проданы. Перед отправлением поезда билеты можно было купить только в общий вагон.

Пассажиров встречали красивые проводники в новой форме в национальном стиле, сшитой  по эскизам дизайнера Людмилы Константиновой.

Первым пассажирам якутские железнодорожники подарили памятные подарки в виде буклетов, дорожных наборов, кроме этого дети получили в подарок набор из раскрасок и карандашей с корпоративной символикой  Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Напоминаем, что билеты на поезд можно купить на сайте ОАО «РЖД», в кассах по продаже проездных документов АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК».

Для удобства жителей республики Акционерная компания «Железные дороги Якутии» к открытию пассажирского движения со станции Нижний Бестях разработала и ввела в действие мультимодальную схему перевозок пассажиров с участием железнодорожного, речного и автомобильного транспорта (Единый билет).

 

Правила покупки Единого билета:

Единый билет можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» в летний и зимний периоды.

ВНИМАНИЕ!!! Электронный билет на автобус + катер можно приобрести только одновременно с билетом на поезд. При покупке в кассе талон на автобус оформляется одновременно с билетом на поезд или к ранее приобретенному билету.

Единый билет состоит из двух частей:

1) билет на поезд и 2) билет (талон) для проезда на автобусе + катер(летом).

Оформление талона на получение услуги по организации перевозки автомобильным и речным транспортом начинается за 90 суток до начала железнодорожной перевозки и заканчивается за 24 часа до момента отправления автобуса + катер.

Перевозка пассажиров по единому билету будет осуществляться:

в летний период: с 17 апреля  по 11 мая, с 25 мая по 25 октября и с 11 ноября по 29 ноября.

в зимний период: с 01 декабря по 15 апреля.

Если вы хотите доехать до города Якутска:

 Для приобретения электронного билета на сайте необходимо:

  1. Выбрать маршрут от станции вашей посадки в поезд до станции Якутск (летом ЯКУТСК РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, зимой ЯКУТСК АВТО);
  2. Нажать на ссылку «Маршруты с пересадками». Оформление электронных билетов на поезд и автобус + катер производится пошагово сначала на поезд, далее – на автобус+катер.
  3. Для посадки в поезд/автобус вам нужно из Личного кабинета на сайте распечатать 2 билета(посадочных купона) на бумаге (формат А4).

В едином билете места указаны только для поезда. В автобусе и катере – свободная рассадка.

На поезде вы следуете от любой станции до ст. Нижний Бестях.  Далее едете на автобусе до Нижнего Бестяха (пристань) с пересадкой на катер (в летний период) до города Якутск (речной вокзал), в зимний период – до города Якутска (автовокзал) и обратно.

Рейс  состыкован  по времени прибытия и отправления пассажирского поезда.

В случае опоздания поезда автобус и катер будут ждать его прибытия.

Таким же образом вы покупаете Единый билет, если хотите уехать из Якутска.

Маршруты и тарифы (автобус+катер)

Маршрут Тариф
Нижний Бестях – Якутск (речной вокзал) — летом 250 руб.
Нижний Бестях – Якутск (автовокзал) — зимой 200 руб.

 

 Возврат «Единого билета»:

Внимание! Оформление и возврат талонов в автомобильном и речном сообщении производится одновременно с оформлением и возвратом проездного документа на железнодорожную перевозку.

Возврат денежных средств за неиспользованный талон осуществляется не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 40 руб. 80 коп.  Возврат железнодорожных билетов осуществляется в соответствии с правилами железнодорожных

  

Адрес вокзала для посадки: г. Якутск, ул. Октябрьская,24

Посадка в поезд:

Железнодорожный вокзал станции Нижний Бестях, ул.Железнодорожников, 21. На вокзале установлены указатели.

Посадка на катер в Якутске:

Город Якутск, ул. Новопортовский квартал 1,    Речной вокзал.

Посадка на автобус в Якутске:

Город Якутск, ул. Октябрьская 24, Автовокзал.

 

Для справок:

Актуальное расписание и тарифы в сообщении с Якутском  на автобус + катер можно получить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» или по телефонам: в Нижнем Бестяхе — сот. 8 924 879 58 07, В Томмоте – 8 924 870 61 23, В Алдане – 8 924 870 94 38. Организатор перевозки на автобусах + катер  – ООО «Лена — Транс», сот. 8 914 1000 100.

Служба поддержки:

телефон:

сот. 8 924 879 58 07,   сот. 8 924 870 63 43.

Источник: АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
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