23.09.2022
10:14
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Общество
Со слезами на глазах: от Якутска до Дербента…
Напряжения у военкоматов можно почувствовать физически... 22 сентября для сотен россиян – тяжёлый и одновременно с этим ответственный день. День, когда их близких призвали на защиту Родины в рамках частичной мобилизации, объявленной накануне президентом России Владимиром Путиным. Все случилось очень быстро, некоторым мужчинам уже успели прийти повестки, и вот они уже ждут отправления на сборы.
Тёплые объятия и фраза «Возвращайся скорее» — то, что сопровождает первых мобилизованных россиян.
Призванные мужчины из самых разных городов: от Якутска до Дербента, уже прибыли к военкоматам. Кого-то провожают целыми сёлами, а кто-то просто проводит время в кругу семьи перед отправкой в учебку. Там служащим предстоит пройти военную подготовку.
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
#мобилизация#Напряжения у военкоматов можно почувствовать физически...#Со слезами на глазах: от Якутска до Дербента...
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