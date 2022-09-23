Со слезами на глазах: от Якутска до Дербента…

Напряжения у военкоматов можно почувствовать физически... 22 сентября для сотен россиян – тяжёлый и одновременно с этим ответственный день. День, когда их близких призвали на защиту Родины в рамках частичной мобилизации, объявленной накануне президентом России Владимиром Путиным. Все случилось очень быстро, некоторым мужчинам уже успели прийти повестки, и вот они уже ждут отправления на сборы.

Тёплые объятия и фраза «Возвращайся скорее» — то, что сопровождает первых мобилизованных россиян.

Призванные мужчины из самых разных городов: от Якутска до Дербента, уже прибыли к военкоматам. Кого-то провожают целыми сёлами, а кто-то просто проводит время в кругу семьи перед отправкой в учебку. Там служащим предстоит пройти военную подготовку.