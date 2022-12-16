16.12.2022
11:23
1718

Некролог

Со скорбью извещаем…

Сегодня, ночью, не стало биться сердце известного хормейстера Якутии, заслуженного работника образования РС(Я), отличника народного просвещения, отличника Всероссийского хорового общества, Учителя Учителей, настоящего педагога от Бога – Владимира Семёновича Жиркова.

Большой творческий потенциал Владимира Семёновича, вкладывавший в подготовку квалифицированных музыкальных педагогов, специалистов, любителей музыки в развитие музыкальной культуры республики, не знал границ.

Его жизненный и педагогический опыт, плодотворный труд педагога-организатора, автора и составителя учебных рекомендаций и сборников, обработки песен якутских мелодистов теперь будут являться ярким примером  беспримерного служения своему народу.

«Информация о похоронах будет сообщено позже» — сообщили дети.  

Фото: из личного архива
Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх