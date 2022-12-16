Со скорбью извещаем…

Сегодня, ночью, не стало биться сердце известного хормейстера Якутии, заслуженного работника образования РС(Я), отличника народного просвещения, отличника Всероссийского хорового общества, Учителя Учителей, настоящего педагога от Бога – Владимира Семёновича Жиркова. Большой творческий потенциал Владимира Семёновича, вкладывавший в подготовку квалифицированных музыкальных педагогов, специалистов, любителей музыки в развитие музыкальной культуры республики, не знал границ. Его жизненный и педагогический опыт, плодотворный труд педагога-организатора, автора и составителя учебных рекомендаций и сборников, обработки песен якутских мелодистов теперь будут являться ярким примером беспримерного служения своему народу. «Информация о похоронах будет сообщено позже» — сообщили дети.

Фото: из личного архива Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ

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