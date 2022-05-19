Со 100-летним юбилеем, наша красногалстучная армия!

Сегодня, 19 мая 2022 года, исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.

19 мая — особая дата. Это наш общий праздник! Праздник, который вошел в плоть и кровь всех советских людей, в героическую историю нашей великой Родины — Союза Советских Социалистических Республик. В декабре мы будем отмечать 100-летие СССР — великой Державы, живущей в наших сердцах.

В этот день 100 лет назад II Всероссийская конференция комсомола в Москве приняла постановление о повсеместном создании пионерских организаций. Благодаря вниманию и заботам Коммунистической партии о детях пионерская организация выросла в многомиллионную организацию советских школьников: в мае 1922 года в ее рядах было четыре тысячи человек, а в середине 1970-х — 23 миллиона. В “Марше пионерских дружин” есть такие слова:

“Мы — пионеры Советской страны,

Нас миллионы!

Партии Ленина, делу верны

Наши знамена!”

Да, миллионы советских детей с красным галстуком на груди росли патриотами своей Родины. С 1924 года пионерская организация носит имя Владимира Ильича Ленина.

Главным принципом работы Советской власти с детьми было: “Все лучшее — детям!” Партия с самого начала поручила комсомолу работу с пионерами. И комсомол с этим отлично справлялся.

На груди у юных ленинцев в знак принадлежности к пионерской организации треугольный красный галстук — символ единства трех поколений — коммунистов, комсомольцев и пионеров. И мы помним с детских лет:

«Как повяжешь галстук,

Береги его.

Он ведь с нашим знаменем

Цвета одного.

А под этим знаменем

В бой идут бойцы.

За отчизну бьются

Братья и отцы».

Под звуки горнов и барабанов повязываются красные галстуки и дается торжественная клятва перед лицом своих товарищей на верность Родине: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Пионер — первый в учёбе, в труде, в общественной жизни. Пионеры — пламенные патриоты своей Родины.

И жизнь это доказала. Вечной славой покрыто имя 14-летнего уральского пионера Павлика Морозова, погибшего от рук бандитов. И как бы ни пытались очернить его имя после подлого развала СССР, ничего не вышло. Памятник юному герою на Красной Пресне в Москве разрушили в 1991 году, а память о нем жива.

В годы Великой Отечественной войны многие пионеры проявили беспримерное мужество и отвагу. Тысячи пионеров — сегодняшние дети войны — оказывали самоотверженную помощь фронту: работали на полях и у станков, добывали золото и пушнину, собирали железный лом и лекарственные травы.

За мужество и героизм в борьбе с фашизмом четверым пионерам присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Это пионеры-герои Марат Казей, Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова.

У пионерии Якутии, как и у пионерии всей страны, славная героическая история, являющаяся неотъемлемой частью становления Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, 100-летний юбилей которой мы недавно отметили.

День рождения пионерии Якутии — 17 февраля 1924 года. Тогда был создан первый пионерский отряд имени Спартака из 62 пионеров при первой Советской школе. Они стали передовиками в учебе и культурно-массовой работе.

И уже к 1928 году в Якутии было 1300 пионеров во всех центральных улусных школах. Организация пионерских отрядов проходила в условиях ожесточенной классовой борьбы.

В Верхоянске белогвардейцы запугивали население, говоря, что “в пионерской организации заражают детей большевизмом”.

Свою героическую страницу в историю пионерской организации Якутии вписали абагинские пионеры. 17 пионеров вошли в боевую дружину, которая обороняла Абагу от белобандитских отрядов Артемьева и Большойки.

На памятнике погибшим была сделана надпись: “Никогда не изгладится из памяти героический подвиг абагинских пионеров!” Учитывая большие заслуги пионеров Абагинской школы, ЯЦИК в 1927 году наградила пионерский отряд переходящим Красным знаменем.

Хорошо известно имя пионера-героя из Чурапчи Симы Сергеева. Он погиб в 1942 году от рук бандита, защищая народное богатство. Ему поставлен памятник.

К 1942 году в Якутии было более 20 тысяч пионеров в 155 пионерских дружинах. И здесь, в глубоком тылу, на трудовом фронте юные ленинцы, а сегодня это дети войны, своими детскими руками делали все, чтобы приблизить победу.

Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков явилась суровой проверкой жизненности и боеспособности пионерских и комсомольских организаций, всей воспитательной и организационной работы школы. Советский патриотизм, воспитанный советской школой, комсомолом и пионерией, стал источником победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня пионерское движение ширится по всей стране и нашей Якутии. Вступая в ряды пионеров, мальчики и девочки дают первое в своей жизни торжественное обещание “горячо любить и защищать свою Родину, свято выполнять законы юных пионеров, в учебе, работе и общественной жизни быть первым. Уважать и продолжать традиции старшего поколения, постоянно оказывать помощь ветеранам, быть достойными гражданами своей Родины”. И мы желаем им пронести эту клятву через всю жизнь.

Сейчас сама действительность требует, чтобы пионерские организации были в каждой школе. И это задача коммунистов.

Пионеры всех поколений в этот праздничный день с волнением вспоминают свои пионерские годы, в которых были военно-спортивные игры “Зарница” и “Орленок”, “Белая ладья”, “Золотая шайба” и “Кожаный мяч”, тимуровская работа, слеты и смотры, походы, песни у костра, картошка — “пионеров идеал” и многое-многое светлое и доброе. И то волнение, которое запомнили на всю жизнь, когда под звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки и произносили торжественную клятву.

Сегодня праздник для всех, кто пронес с честью свою клятву через всю жизнь, и тех, кому это предстоит. Удивительная страна — пионерия ждет ребят, — в добрый путь вам!

С праздником, дорогие товарищи! С днем рождения пионерии, дорогие друзья-пионеры всех поколений! И “Будьте готовы к защите нашей любимой Родины!”