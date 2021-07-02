Со 100-летием поздравили ветерана тыла, труда Марию Прокопьеву

В Якутии чествуют ветерана тыла, труда и сельского хозяйства Марию Алексеевну Прокопьеву. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о награждении почетным знаком «Уйэ саас».

«Искренне поздравляю вас с юбилеем. Хочу сказать слова благодарности за вклад в Великую Победу и за то, что вырастили достойных детей», – поздравил заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников.

Мария Алексеевна родилась в Баппагинском наслеге Вилюйского улуса 1921 году. Ее юность совпала с тяжелым временем войны и послевоенным строительством. Она трудилась на тяжелых работах в колхозе. С 1942 года стала производственником колхоза. На протяжении 43 лет работала в одной отрасли – сельском хозяйстве.

Несмотря на преклонный возраст, является наставником молодежи, щедро делится своим богатым опытом. Родила и воспитала троих детей, имеет 10 внуков, 11 правнуков, сообщает пресс-служба Минтруда Якутии.