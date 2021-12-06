06.12.2021
20:40
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Культура

Снят тизер кинопроекта «Якутский Дикабрио»

В Москве продолжается работа над кинопроектом «Якутский Дикабрио». С участием якутян, проживающих в российской столице, уже снят тизер для этого фильма.

Автор идеи, сорежиссер, актер  и вдохновитель проекта Александр Ясень  поблагодарил постпредство и спонсоров:

«Благодаря  Вам и Вашей поддержке, мне удалось сделать ещё один шаг на пути к мечте — снимать Большое Кино в нашем родном и любимом городе — в Золотом Алдане. Тизер — это ещё не фильм, но это уже профессиональная заявка на создание высокобюджетного, дорогого качественного игрового кино с возможным участием в нём звёзды мирового масштаба.  Задача ТИЗЕРА привлечь в наш проект профессиональных кино продюсеров, которые реализуют мою творческую идею», — говорит он.

Смотрите  тизер:

Александр Ясень  (moskino.revolution@mail.ru) благодарит за организационную и материальную поддержку:

— Администрацию МО г. Алдан, в лице Александра Бугая и Северина Позднякова

— Постпредство Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ

— Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича

— Генерального директора АО АК «Железные дороги Якутии» Шимохина Василия Владимировича

Мы желаем успехов новому проекту!

Источник: https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3295895
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