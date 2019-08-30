30.08.2019
19:43
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Светская хроника

Snow Voice поделились «историческим фото»

Ребята из «Snow Voice» опубликовала в Инстаграм фото 3-летней давности, когда группа только-только образовалась.

«Записали тогда нашу первую песню «Сылаас тыал»», — с теплотой вспоминают участники группы.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1yJdVzoh-T/
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