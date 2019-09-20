Snow Voice объявили о переносе концерта

Первый большой сольный концерт группы Snow Voice, запланированный на 29 сентября, переносится почти на месяц.

Группа только что объявила о переносе в связи с ремонтными работами в Государственном цирке РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых и проведением VI Международного циркового фестиваля «Мамонтёнок 2019».

Как сообщили Snow Voice, концерт состоится 20 октября, после всех мероприятий фестиваля.

«Все приобретённые билеты будут действительны, а также возможен возврат по месту приобретения билетов», — сообщается на официальной странице группы.