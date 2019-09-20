20.09.2019
19:50
95
Светская хроника
Snow Voice объявили о переносе концерта
Первый большой сольный концерт группы Snow Voice, запланированный на 29 сентября, переносится почти на месяц.
Группа только что объявила о переносе в связи с ремонтными работами в Государственном цирке РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых и проведением VI Международного циркового фестиваля «Мамонтёнок 2019».
Как сообщили Snow Voice, концерт состоится 20 октября, после всех мероприятий фестиваля.
«Все приобретённые билеты будут действительны, а также возможен возврат по месту приобретения билетов», — сообщается на официальной странице группы.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2oRQeUhxd2/
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