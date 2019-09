Snow Voice объявили о переносе концерта

View this post on Instagram

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА❗️❗️❗️ В связи с ремонтными работами в Государственном цирке РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, приуроченными к 25-летию цирка и VI Международному цирковому фестивалю «Мамонтёнок 2019», Наш первый Большой сольный концерт переносится на 20 октября, после всех мероприятий фестиваля. Все приобретённые билеты будут действительны, а также возможен возврат по месту приобретения билетов. Все справки по телефону: 89153797434. Мы сами удивлены и немного расстроены, но тем не менее ждём вашей поддержки 🙌 Мы готовим для вас крутое шоу!🔥🔥🔥 #snowvoice #snowvoiceконцерт