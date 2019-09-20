20.09.2019
19:50
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Светская хроника

Snow Voice объявили о переносе концерта

Первый большой сольный концерт группы Snow Voice, запланированный на 29 сентября, переносится почти на месяц.

Группа только что объявила о переносе в связи с ремонтными работами в Государственном цирке РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых и проведением VI Международного циркового фестиваля «Мамонтёнок 2019».

Как сообщили Snow Voice, концерт состоится 20 октября, после всех мероприятий фестиваля.

«Все приобретённые билеты будут действительны, а также возможен возврат по месту приобретения билетов», — сообщается на официальной странице группы.

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ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА❗️❗️❗️ В связи с ремонтными работами в Государственном цирке РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, приуроченными к 25-летию цирка и VI Международному цирковому фестивалю «Мамонтёнок 2019», Наш первый Большой сольный концерт переносится на 20 октября, после всех мероприятий фестиваля. Все приобретённые билеты будут действительны, а также возможен возврат по месту приобретения билетов. Все справки по телефону: 89153797434. Мы сами удивлены и немного расстроены, но тем не менее ждём вашей поддержки 🙌 Мы готовим для вас крутое шоу!🔥🔥🔥 #snowvoice #snowvoiceконцерт

A post shared by SNOW VOICE (@snowvoice.official) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2oRQeUhxd2/
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