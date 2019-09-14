14.09.2019
16:05
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Светская хроника
Snow бойз рассказали о личном
Якутский бойзбенд «Snow Voice» организует свой первый сольный концерт.
«Snow Voice» — это три поющих парня — Эрхан Попов, Андрей Говоров и Михаил Кычкин.
24 октября группе исполняется три года.
Собрал команду известный музыкант, продюсер, певец Семен Ченянов для участия в проекте НВК «Саха» «Сана ырыа».
Эрхан Попов:
Михаил Кычкин:
Андрей Говоров:
Источник: https://www.instagram.com/p/B2YQD1CA47n/
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