Snow бойз рассказали о личном

«А ЧТО ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ГРУППЫ..?» Такой вопрос задали мы @er.khaan 🧐 А как на него ответили бы вы?😌 . 29 сентября ждём всех с нетерпением на нашем большом сольном концерте в Саха цирке с 15:00 и 19:00☺️👐🏼 . Справки по тел. +79153797434, +7 924 760-00-77 #SNOWVOICE #Snowvoiceконцерт