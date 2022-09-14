Снова жители Якутска сидят без электричеств

В среду горожане снова начали жаловаться, что у них в домах пропал свет. Причиной опять стал сильный ветер в городе до 20 м/с. Так, об отключениях электричества сообщают жители Автодорожного, Промышленного, Гагаринского округов, района авиапорта, ЯКСМК, ипподрома, Медцентра, 16 квартала и др., сообщает тгк КП-Якутия

Энергетики, после неоднократных замечаний в тележке, кажется, восстановили работу телефонов 005, (4112) 21-55-68. Они просят звонить по ним. Чат, по всей видимости, умер, сообщает тгк PRyanya Якутия. По его информации, нарушения в работе линий электропередачи на улицах Макаренко, Можайского, Сергеляхскому шоссе 5 км, Кочнева, Набережной, Бекетова, Охлопкова, Якутской, Пионерской Б. Чижика, Бестужева Марлинского, Леваневского, Манчары, П. Осипенко, Часть Дзержинского, Некрасова, Кржижановского, Марха, Мерзлотка Часть С. Пригородное, Марха. Всего в диспетчерскую службу поступило 67 заявок, работает 9 бригад в составе 39 человек.

В связи с сильным порывистым ветром приостановлена работа паромных переправ в районе Якутска

Кроме того, временно приостановлены перевозки пассажиров на катерах от Речпорта Якутска и на судах-воздушных подушках от 203-го микрорайона.