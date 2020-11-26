26.11.2020
20:01
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Якутск

Снова зажгутся электронные табло в Якутске

В ближайшее время заработают все электронные табло на автобусных остановках города Якутска. МУП «Горсвет» уже произвели подключение на остановках Крестьянского рынка, кинотеатра «Центральный» и площади Дружбы.

«Начата работа по установке и подключению электронных табло с расписанием движения автобусных маршрутов. На сегодняшний день подключено шесть табло, далее в рабочем режиме подключим все остальные», — прокомментировал директор МУП «Горсвет» Максим Машков.

Каждое электронное табло настраивается отдельно, сообщили в МУП «Горсвет». Необходимо произвести демонтаж, осмотр, заменить неработающие детали и произвести настройку.

«В ближайшее время запустим все электронные табло, работу начали с проспекта Ленина», — сказал Максим Николаевич.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» перечислена субсидия из городского бюджета на подключение и осуществление эксплуатации электронных табло на автобусных остановках города Якутска.

Фото: Якутск.рф
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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