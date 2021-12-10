Снова в школу — в Якутске сняты ограничения

С понедельника 13 декабря возобновляется образовательный и воспитательный процесс в школах и дошкольных учреждениях г. Якутска. При этом будут соблюдены рекомендации Роспотребнадзора. Такое решение сегодня принято на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии городского округа «город Якутск».

В образовательных учреждениях разрешена работа индивидуальных кружков, секций, дополнительных занятий и проведение запланированных спортивных соревнований. При организации учебного и воспитательного процесса будут соблюдены санитарные правила и нормативы, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Будет проводиться генеральная, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха в помещениях школ, детских садов и других образовательных организаций.

С 13 декабря восстановится действие транспортных карт для учеников с 1 по 8 классы.