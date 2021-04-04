04.04.2021
12:32
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Коронавирус

Снова растет число заболевших коронавирусом

SakhaLife.ru

На 04.04.2021 г. выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

В том числе, в г. Якутске 16 случаев,

Мирнинском районе 3 случая,

Нерюнгринском районе 2 случая,

Вилюйском, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 1 случаю.

За сутки лабораториями проведено 1 829 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 015 757 тестов.

По состоянию на 04.04.2021 в республику поступило всего 100 912 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 60 742 человека, в том числе за сутки — 115. Вторую вакцинацию получили – 52 845 человек, в том числе за сутки – 7.

Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 14 390, вторую вакцинацию – 11 831.
Использовано 60,8 % от поступившей в республику вакцины.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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