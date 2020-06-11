Снизить процент — легко! АЭБ продолжает акцию

АЭБ продолжает акцию по потребительскому кредиту «Простые решения».

АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО продлил акцию по потребительскому кредиту на неотложные нужды «Простые решения». Напомним, что при оформлении заявки на сайте банка credit.albank.ru действуют сниженные ставки – 11,50%.

Средства в размере от 20 тыс до 1,5 млн рублей можно взять на срок от 3 месяцев до 5-ти лет. Обеспечение по кредиту не требуется.

Для добросовестных заемщиков с положительной кредитной историей, работников бюджетных учреждений и работников из списка финансово устойчивых предприятий, утверждённого АЭБ, максимальная сумма кредита составляет 2 млн рублей. Для зарплатных клиентов АЭБ – 3 млн рублей.

Сниженная ставка актуальна при подаче заявки на сайте АЭБ credit.albank.ru при согласии заемщика на страхование от несчастных случаев / страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы.

Алмазэргиэнбанк, чтобы поддержать медицинских работников, специально для них сделал условия по кредиту «Простые решения» ещё более выгодными. Напоминаем, что для сотрудников медицинских учреждений и аптек ставка по кредиту составляет 10,5% годовых. При этом получение займа по сниженной процентной ставке не зависит от того, является ли заемщик зарплатным клиентом АЭБ.

При оформлении заявки в офисе банка действуют другие процентные ставки. Сумму до 300 тыс рублей включительно на срок от 3–12 месяцев можно взять от 12,75% до 13,00%, на срок от 1 года до 5-ти лет – от 13,75% до 14,00%. Сумму свыше 300 тыс рублей можно взять на срок от 1 года до 5-ти лет – от 13,50% до 13,75%.

Требования к заемщикам / созаемщикам:

— Возраст на момент предоставления кредита – не менее 23 лет (для зарплатных клиентов АЭБ – не менее 21 года);

— Возраст на момент возврата кредита по договору – не более 65 лет;

— Стаж работы – не менее 3 месяцев на текущем месте работы;

— Регистрация и фактическое место жительства в любом районе Якутии, где расположен офис Алмазэргиэнбанка, а также Амгинский улус, Усть-Алданский улус, города Хабаровск и Владивосток. Для зарплатных клиентов банка допускается регистрация на всей территории республики.

— Наличие постоянного места работы и/или дохода;

— Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам;

Военнообязанные, молодые люди, не достигшие 27 лет, дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие урегулированные отношения с Вооруженными силами.

Требуемые документы заемщика / созаемщика:

— Анкета-заявление;

— Паспорт гражданина РФ;

— Копия трудовой книжки И/ИЛИ трудовой договор, заверенные работодателем (кроме зарплатных клиентов, обсуживающихся на зарплатном проекте банка) (действительна 2 недели с даты заверения), И/ИЛИ иные документы, подтверждающие трудовую занятость (свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, договор аренды, договор подряда и иные договора);

— Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально:

— При стаже на текущем месте работы более 12 месяцев: Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений на карту АЭБ за последние 12 месяцев);

— При стаже на текущем месте работы от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно): Справка о доходах по форме 2-НДФЛ И/ИЛИ иные доходы, подтвержденные документально за последние 3-12 месяцев (кроме зарплатных клиентов АЭБ при наличии поступлений на карту АЭБ за последние 3-12 месяцев);

— По добросовестным заемщикам с положительной кредитной историей требуется справка из банков о кредитной истории /справка из БКИ (кроме кредитов АЭБ);

— Копия пенсионного удостоверения (при наличии) / справка из территориального органа Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение и справка с указанием размера пенсии (по старости, за выслугу лет, по инвалидности) / ежемесячного пожизненного содержания судей за последний начисленный месяц из отделения Пенсионного фонда РФ / ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я)» / государственного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, ежемесячное пожизненное содержание судей / выписка по счету из банка с указанием назначения платежа;

Обращаем внимание, что банк может запросить дополнительные документы.

Досрочное погашения осуществляется без комиссии по письменному заявлению клиента, предоставленному в банк не менее чем за 3 дня до указанной в заявлении даты полного или частичного погашения кредита.

Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму кредита без предварительного уведомления банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования:

— в течение 14 календарных дней с даты получения кредита;

— в течение 30 календарных дней с даты получения кредита.

Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, с даты следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).

Плата за оформление полиса индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев / страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы, по программе «Страхование от несчастных случаев» составляет 2,2%-3% годовых. По программе «Страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы» — 3% годовых.

Заявка на кредит «Простые решения» будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней с момента предоставления в АЭБ полного пакета документов.

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