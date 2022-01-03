Снижение! О новых заболевших коронавирусом

На 3 января в Якутии выявлено 96 случаев коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба Якутии, на 3 января в республике выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске зафиксировано 23 случая, Нерюнгринском районе – 14 случаев, Алданском районе – 13 случаев, Среднеколымском районе – 10 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском районах — по 8 случаев, в Амгинском, Олекминском районах — по 4 случая, в Верхоянском, Нюрбинском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Горном, Оленекском, Усть-Майском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 272 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 810 170 тестов.