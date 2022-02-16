Снижена грузоподъемность на участке автозимника Ярославский — Первомайский

В связи с образованием трещины на проезжей части более 3 см на участке с. Ярославский – с. Первомайский и в целях обеспечения безопасности дорожного движения приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке автозимника с. Ярославский – с. Первомайский автодороги «Умнас» в Ленском районе, с 16 февраля 2022 г.