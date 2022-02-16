16.02.2022
16:23
79
Якутия
Снижена грузоподъемность на участке автозимника Ярославский — Первомайский
В связи с образованием трещины на проезжей части более 3 см на участке с. Ярославский – с. Первомайский и в целях обеспечения безопасности дорожного движения приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке автозимника с. Ярославский – с. Первомайский автодороги «Умнас» в Ленском районе, с 16 февраля 2022 г.
Фото: Управление автодорог РС(Я
Источник: Управление автодорог РС(Я
#Ленский район#республика саха (якутия)#Снижена грузоподъемность на участке автозимника Ярославский -Первомайский#управление автодорог РС (Я)#Якутия
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