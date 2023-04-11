Снижена грузоподъемность на ледовой переправе через реку Амга в Амгинском улусе (районе)

В связи с погодными условиями, а также на основании фактической толщины льда, в целях обеспечения дорожного движения, безопасности жизни людей и сохранности их имущества на автозимниках в период оттепели приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» понижена грузоподъемность проезда транспортных средств с общим весом до 20 тонн по ледовой переправе через реку Амга на 196+822 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе (районе), с 11 апреля т.г.

Подрядной организацией ООО «Сахадортранс» установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечено надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника.