Снижена грузоподьемность на автозимниках Якутии

Для обеспечения безопасности дорожного движения и требований безопасности в период весенней распутицы приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)»снижена грузоподъемность до 20 тонн по зимникам автодорог «Кобяй» и «Сангар».

Грузоподъемность понижена с 12 апреля по автодороге «Кобяй» в направлении Асыма (216-й км а/д «Вилюй») — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту на участках км 0+000 — км 0+820, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе.

Ограничение грузоподъемности до 20 тонн также установлено по автодороге «Сангар» на участке Сангар — Ситте — Батамай — Булус км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах.