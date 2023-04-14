До 20 тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о введении ограничения для проезжающего транспорта до 20 тонн на ледовом автозимнике через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). В связи с погодными условиями закрытие вышеуказанных ледовых переправ запланировано на 17 апреля 2023 г.

Также сообщаем, что с 15 апреля закрывается движение по ледовой переправе через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/п Река Ледовая переправа Ограничение грузоподъемности до 30 тонн Ограничение грузоподъемности до 20 тонн Дата закрытия 1 Вилюй Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2 Вилюй Кюндядя км 807 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 3 Вилюй Устье км 956 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 4 Вилюй Крестях км 1049 а/д «Вилюй» 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 5 Лена Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма» 10.04.2023 — 15.04.2023 6 Алдан Хандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма» 10.04.2023 14.04.2023 17.04.2023

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».