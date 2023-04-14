14.04.2023
17:34
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Якутия

Снижена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах «Вилюй» и «Колыма»

До 20 тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о введении ограничения для проезжающего транспорта до 20 тонн на ледовом автозимнике через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). В связи с погодными условиями закрытие вышеуказанных ледовых переправ запланировано на 17 апреля 2023 г.

Также сообщаем, что с 15 апреля закрывается движение по ледовой переправе через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/пРекаЛедовая переправаОграничение грузоподъемности  до 30 тоннОграничение грузоподъемности  до 20 тоннДата закрытия
1ВилюйВерхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202317.04.2023
2ВилюйКюндядя км 807 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202317.04.2023
3ВилюйУстье км 956 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202317.04.2023
4ВилюйКрестях км 1049 а/д «Вилюй»10.04.202314.04.202317.04.2023
5ЛенаЯкутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»10.04.202315.04.2023
6АлданХандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»10.04.202314.04.202317.04.2023

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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