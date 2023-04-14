Снижена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах «Вилюй» и «Колыма»
До 20 тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ на федеральных автодорогах «Вилюй» и «Колыма»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о введении ограничения для проезжающего транспорта до 20 тонн на ледовом автозимнике через р. Алдан «Хандыга–Мегино-Алдан» на 365-м км федеральной автодороги Р-504 «Колыма», а также на ледовых переправах федеральной автодороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). В связи с погодными условиями закрытие вышеуказанных ледовых переправ запланировано на 17 апреля 2023 г.
Также сообщаем, что с 15 апреля закрывается движение по ледовой переправе через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» автомобильной дороги Р-504 «Колыма».
График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Ограничение грузоподъемности до 30 тонн
|Ограничение грузоподъемности до 20 тонн
|Дата закрытия
|1
|Вилюй
|Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|17.04.2023
|2
|Вилюй
|Кюндядя км 807 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|17.04.2023
|3
|Вилюй
|Устье км 956 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|17.04.2023
|4
|Вилюй
|Крестях км 1049 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|14.04.2023
|17.04.2023
|5
|Лена
|Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»
|10.04.2023
|—
|15.04.2023
|6
|Алдан
|Хандыга–Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»
|10.04.2023
|14.04.2023
|17.04.2023
ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.
С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».
+7 (999) 174-67-82
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