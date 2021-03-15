Сними видеоселфи и выиграй призы от Минмола!

Напоминаем о конкурсе «Мы – здоровое поколение»! Успей принять участие!

Если тебе от 14 до 17 лет, и ты выбираешь здоровый образ жизни, против употребления наркотических средств, алкоголя и курения, участвуй в нашем конкурсе и выиграй призы от нашего министерства @minmol_ykt @minmol_ykt @minmol_ykt!

⠀

Что нужно делать?

Сними видеоролик о том, почему стоит отказаться от вредных привычек и выбирать здоровый образ жизни!

⠀

Работы принимаются с 1 по 22 марта.

Какие задачи у конкурса:

Формирование негативного отношения в обществе и молодежной среде к незаконному потреблению наркотиков.

Информирование населения о последствиях незаконного потребления наркотиков.

Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и повышения качества жизни населения.

Совершенствование форм и методов взаимодействия сокращения спроса на наркотические средства и психотропные вещества путем совершенствования антинаркотической деятельность в средствах массовой информации.

Популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы.

Обобщение и распространение опыта в области социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Полное положение конкурса будет доступно на сайте Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я).

⠀

Конкурс проводится совместно с Министерством внутренних дел РС (Я) @mvd_yakutia и ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения».

⠀

Мы ждем твои работы на почту: adamova.ky@sakha.gov.ru





#профилактикаправонарушений #СахаСирэ #Якутия #безопаснаякутия #Минмолсоцком #МинМолСоцКомРСЯ