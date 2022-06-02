Снимаем маски! Глава Якутии подписал указ

На территории Якутии с учётом стабильной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Решение принято в соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия).

Глава Якутии отметил, что эпидситуация по коронавирусу оценивается как спокойная. Ежедневно ковидом заболевает 40-50 человек, и заболевание у них проходит в лёгкой форме.

Напомним, масочный режим уже отменён в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Указ вступил в силу с момента подписания.

Подробно с Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2022 г. № 2314 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 2 июня 2022 года № 2472 можно ознакомиться здесь.