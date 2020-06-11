СНГС продолжает модернизировать Нижне-Бестяхскую нефтебазу

АО «Саханефтегазсбыт» продолжает реализацию проекта строительства III очереди Нижне-Бестяхской нефтебазы. В планах работы по расширению объема резервуарного парка.

На сегодняшний день подрядчик ЗАО «Резервуаростроитель» продолжает поставку металлоконструкций четырех резервуаров РВС-2000 на подготовленную для монтажа строительную площадку. Уже доставлены 3 рулона металлоконструкций РВС. В ближайшее время ожидается 4-ый рулон.

С 12 июня подрядчик приступает к укладке гидрофобного слоя и монтажу первого из 4-х резервуаров. Окончание строительства запланировано на октябрь текущего года.

Напомним, что весной прошлого года АО «Саханефтегазсбыт» запустило первую очередь прирельсового нефтебазового комплекса. Новая, более надежная и экономичная логистика завоза обеспечила круглогодичные поставки.

Благодаря прирельсовому нефтескладу в Павловске эффект от эксплуатации железной дороги сказался на всей центральной Якутии, заречной группе улусов и столице. Новый объект состоит из подъездного железнодорожного пути длиной 1,5 км, рассчитанного на прием семи вагонов с цистернами, автоматизированных газораспределительных станций с подводящим газопроводом мощностью, склада хранения жидкого моторного топлива. Во следующий этап строительства было предусмотрено расширение еще на 8 тысяч кубометров.