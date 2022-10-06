Снежный накат и ДТП: двое госпитализированы

В Ленском районе водитель совершил съезд с дороги, совершив столкновение с прицепом

Два человека госпитализированы.

5 октября около 16 часов дня на автодороге Умнас на 11-м километре 39-летний водитель управляя автомобилем марки ВАЗ-2121, двигаясь в направлении от г.Ленска в сторону с.Мурья, не учел дорожные условия, не выдержал безопасную скорость движения в условиях снежного наката, допустил занос автомашины и совершил столкновение с прицепом большегруза Урал 4320, двигающегося во встречном направлении, под управлением 65-летнего водителя. От удара в передний мост прицепа водитель ВАЗ совершил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель ВАЗ и его пассажир – мужчина 35 лет были доставлены и госпитализированы в хирургическое отделение Ленской ЦРБ.

Оба водителя были трезвые.

ДТП произошло в светлое время суток на прямой дороге с насыпным гравием, состояние проезжей части: снежный накат.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция рекомендует водителям осуществлять движение с учетом погодных и дорожных условий. Не превышайте скорость – лучше, напротив, снижайте ее до минимальной, особенно в местах расположения образовательных учреждений, торговых центров, вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Своевременно очищайте стекла автомобиля от налипшего снега, чтобы обеспечить полноценный обзор на дороге. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности — при экстренном торможении, а тем более – в случае столкновения, это убережет вас от получения травм.

Пешеходам в условиях гололеда также необходимо принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности: категорически исключить возможность перехода дороги в неустановленных местах. Но даже на пешеходном переходе не следует резко выскакивать на проезжую часть – на скользкой дороге даже опытный водитель не может остановить автомобиль мгновенно, да и тормозной путь в условиях гололеда значительно увеличивается. Лучшее правило для пешехода: прежде, чем начать переходить дорогу — остановись! Будьте внимательны и бдительны на дорогах республики!