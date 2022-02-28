28.02.2022
12:07
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Якутия

Снежные гонки «Хаар Айан» в Майе: фото и видео

Фотографии со снежных гонок «Хаар Айан» в селе Майя, где заряженные УАЗы соревновались в скорости и проходимости по снежной целине, опубликовал паблик djiikey_top. Однако не собственно сами гонки, а их результат: некоторые машины оказались повреждены в результате азартных соревнований.

«Как это часто бывает без инцидентов не обошлось. Главное, все живы-здоровы. А техника на то и техника, чтобы ломаться и ремонтироваться», — комментируется в паблике.

Канал «Удивительная Якутия» на YouTube опубликовал видео «Якутские «Тачки». Снежные гонки -2022 в Майе».

Фото: @djiikey_top, видео с канала "Удивительная Якутия" на YouTube
Источник: Сетевое издание SakhaLife
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