Снежинка, бублик, футбольный мяч: Как сортируются, и кто оценивает якутские алмазы

Якутскому предприятию по торговле алмазами АЛРОСА – 30 лет

Якутскому предприятию по торговле алмазами (ЯПТА) АЛРОСА, которое занимается сортировкой, комплектацией и реализацией природных необработанных камней, исполнилось 30 лет. Только за прошлый год предприятие отсортировало более 10 млн карат алмазов. И, как утверждает статистика, каждый двенадцатый оцененный алмаз в мире является итогом работы сотрудников этого предприятия. Об истории предприятия, о том, как устроена сортировка и оценка драгоценных камней, и о невероятных алмазах, которые встречаются работникам ЯПТА, – в нашем материале.

Предприятие было создано 28 января 1993 года по решению тогдашнего руководства АЛРОСА и зарегистрировано 1 апреля 1993 г. У истоков создания ЯПТА стоял Ньургун Семенович Тимофеев, известный в Якутии государственный, политический и хозяйственный деятель.

История основания

Целью создания предприятия было снабжение в полном объеме алмазным сырьем гранильных предприятий республики. Основная деятельность предприятия – сортировка и оценка необработанных алмазов, комплектация и их дальнейшая реализация.

С 1996 года предприятие является подразделением Единой сбытовой организации (ЕСО) АЛРОСА, созданной в целях повышения эффективности реализации алмазов на внутреннем и внешнем рынках. Якутское предприятие по торговле алмазами наряду с ЕСО АЛРОСА в Москве, Центром сортировки алмазов в Мирном, филиалом АЛРОСА в г. Владивостоке, а также зарубежными торговыми компаниями входит в сбытовой блок АЛРОСА.

Лучшие работники

За годы работы в ЯПТА сложился коллектив высококвалифицированных специалистов, формированию которого способствовали уже сложившиеся традиции алмазников России, практика работы Гохрана РФ, предприятий «Алмазный центр», «Алмазювелирэкспорт» и НПО «Якуталмаз».

На предприятии сегодня работает 166 человек. Более 80% сотрудников имеют высшее образование, это в основном геологи, горняки, физики. При ежедневной работе с постоянным потоком драгоценных камней огромной ценности требуются профессионализм, ответственность и порядочность каждого работника. Так, с годами упорной, кропотливой работы приходят опыт, высокий профессионализм, признание коллег.

В ЯПТА гордятся ветеранами. В их числе – ведущие эксперты цеха сортировки и комплектации Ольга Владимировна Белова, Юрий Николаевич Свешников, начальник производственно-технологического отдела Николай Афанасьевич Тобонов, главный специалист службы главного эксперта Анастасия Ивановна Герасимова, ведущий технолог Татьяна Иннокентьевна Васильева и многие другие.

Интересный факт: людей, отработавших в ЯПТА 25 и более лет – 83 человека, они продолжают работать и сегодня. Сильный кадровый состав, опытный, образованный, прекрасно подготовленный, налаженная технология, заслуженное имя в алмазном бизнесе – основа стабильной работы Якутского предприятия по торговле алмазами АЛРОСА.

От добычи до сортировки

Добываемые горно-обогатительными комбинатами алмазы поступают на предприятие из Центра сортировки алмазов в г. Мирном. Сортировка драгоценных камней осуществляется в цехе сортировки, где работает 110 человек. Алмазы после процедуры приемки, включающей входной контроль по массе и размерности, постановку на учет, проходят стадию химической очистки и промывки. Производится определение размерно-весовой группы.

Наиболее крупные камни массой более 10 карат, называемые «алмазами специальных размеров» учитываются и сортируются каждый отдельно в ЕСО АЛРОСА в Москве. Алмазы крупных размеров, более 1 карат, проходят стопроцентную визуальную сортировку: просматривается каждый камень. Средние и мелкие алмазы сортируются по укрупненным категориям номенклатуры. Аттестация, первичная оценка проводится по результатам сортировки представительной пробы.

В процессе сортировки используется различное высокоточное и производительное оборудование: вибрационные столы для разделения по форме, автоматы оптической сортировки по цвету, автоматы разделения по массе, прецизионные высокоточные электронные весы. Первичная стоимость отсортированных по полной или укрупненной номенклатуре алмазов определяется на основании прейскуранта Министерства финансов России и вычисления выполняются автоматически с помощью специальной программы.

Цех сортировки

В цехе сортировки ЯПТА АЛРОСА используется современное оборудование для предварительной сортировки алмазов: вибрационные столы для разделения по форме «VT-21», прецизионные электронные весы фирмы «Sartorius». Английские аппараты сортировки по весу «DWSM» заменяются на аппараты отечественного производства «Эксперт-01», автоматы по комплектации боксов АКБ.

Задача сортировки – точное разделение алмазов на отдельные категории по группам в соответствии с классификатором, содержащим более 8000 позиций. Алмазы различаются не только по весу и размеру, но и по форме, качеству и цвету. От точности разделения, качества сортировки зависит конечная стоимость алмазов, выручка от их реализации.

Управление качеством продукции и обеспечение стабильности процессов производства осуществляется системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями международного стандарта качества ISO 9001. Сертификаты соответствия подтверждаются ежегодно на протяжении уже многих лет.

По плану технического перевооружения введены современные российские аппараты производства НПО «Буревестник», которые предназначены для автоматической сортировки алмазов по форме, цвету и качеству. Это позволило намного увеличить производительность труда. Каждый из аппаратов сортирует алмазы по определенному набору характеристик. Так, автомат АСА-1Ц сортирует алмазы по цвету на 12 групп, используя для определения цвета метод видеосъемки алмазов. Автомат АСА-2Ф осуществляют сортировку по форме алмазов на 10 групп. Максимальное быстродействие автоматов – 10 штук в секунду.

Но сортировка алмазного сырья, несмотря на использование различных автоматов и аппаратов, – в основном кропотливый, многочасовой ручной труд. Сортировщик и эксперт просматривают каждый камень через лупу или микроскоп, определяют точную позицию по классификатору. При этом используется уникальная коллекция алмазов-образцов, с которыми сравниваются сортируемые камни.

«В процессе сортировки эксперты имеют возможность сначала увидеть, а потом выделить алмазы, которые отличаются наиредчайшими кристаллографическими формами, морфологическими особенностями и качественно-цветовыми характеристиками. Значимость каждого уникального экземпляра подтверждает специальная комиссия. Некоторые алмазы выглядят невероятно. Например, напоминают по форме череп, бублик, снежинку, футбольный мяч, и каждый раз мы восхищаемся, как это возможно, что природа создает такие прекрасные, причудливые и интересные формы. Весьма вероятно, что вторых таких экземпляров не будет», – отмечают в ЯПТА.

Кстати, один из известнейших необычных алмазов был обнаружен в процессе сортировки именно специалистами ЯПТА. Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, напоминает традиционную русскую матрешку. Поэтому и название он получил соответствующее – алмаз-матрешка. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Айсен Николаев: «Трудом коллектива ЯПТА создавалась и развивается современная Якутия»

С 30-летием со дня создания Якутского предприятия по торговле алмазами АЛРОСА трудовой коллектив поздравил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

— ЯПТА, как структурное подразделение Акционерной компании АЛРОСА вот уже тридцать лет занимает важное место в алмазной отрасли России.

За эти годы внедрены высокотехнологичные производственные процессы, сформирован большой и дружный коллектив, накоплен уникальный опыт профессиональной деятельности.

Вашими трудолюбивыми руками обработаны сотни миллионов карат якутских алмазов. От точности разделения, качества сортировки алмазов зависит их конечная стоимость, а значит и прибыль АЛРОСА по итогам их реализации и, соответственно, объем дивидендов, получаемых нашей республикой.

В эту знаменательную дату, хотелось бы особо отметить таких замечательных мастеров своего дела, как главный эксперт Светлана Михайловна Николаева – за постоянный контроль качества сортировки, отвечающий государственным и мировым стандартам, ведущие эксперты Ирина Арсентьевна Протопопова и Мария Васильевна Артемьева – за высокую эффективность и производительность сортировки. Стоит отдельно упомянуть начальника цеха сортировки и комплектации Алексея Ивановича Максимова, при активном участии которого ЯПТА в 2022 году вышло на рекордный объем сортировки алмазного сырья за всю историю предприятия – свыше 10 миллионов карат.

Сегодня, как и все труженики большой семьи АЛРОСА, вы являетесь носителями традиций первых алмазников, тех, чьим неустанным трудом создавалась и развивается современная Якутия!

Поздравляю весь коллектив ЯПТА с тридцатилетием родного предприятия и желаю дальнейшего развития!

АЛРОСА назвала алмаз в честь юбилея якутского предприятия по торговле алмазами

АЛРОСА присвоила факту извлечения алмаза ювелирного качества наименование «30 лет «ЯПТА АК «АЛРОСА».

Добытый на месторождении трубки «Юбилейная» в феврале 2021 года крупный алмаз ювелирного качества массой 58,17 карата, будет носить имя предприятия, которое внесло большой вклад в развитие производственно-сбытовой деятельности АЛРОСА, зарекомендовав себя как современное и эффективное подразделение компании.