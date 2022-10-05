05.10.2022
22:14
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Происшествия
Снегопад стал причиной смертельного ДТП
Обильный снегопад стал причиной смертельного ДТП! Фото тгк DPSYKT14. Осторожно, водители!
Фото: тгк DPSYKT14
Источник: тгк DPSYKT14
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