05.10.2022
22:14
376

Происшествия

Снегопад стал причиной смертельного ДТП

Обильный снегопад стал причиной смертельного  ДТП! Фото тгк DPSYKT14. Осторожно, водители!

Фото: тгк DPSYKT14
Источник: тгк DPSYKT14

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