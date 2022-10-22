22.10.2022
12:52
135

Погода

Снегопад и ветер могут вызвать перебои с электричеством в Якутии

Неблагоприятное явление погоды может вызвать перебои с электричеством и затруднение движения на трассе “Вилюй”.

Синоптики предупредили о сильном снегопаде и порывах ветра до 23 метров в секунду в ряде районов. Неблагоприятное явление погоды может вызвать перебои с электричеством и затруднение движения на трассе «Вилюй», сообщает yakutskgo.ru

По прогнозу синоптиков, снег, местами сильный, ожидается 24 октября в западных районах, на северо-западе, по нижней Лене. Днём порывы ветра в Оленёкском, Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском районах могут достигать до 18-20 метров в секунду, в Жиганском и Кобяйском — до 18-23 метров в секунду.

Осадки и усиление ветра могут привести к гололёдно-изморозевым отложениям на проводах, что неблагоприятно скажется на работе ЛЭП. Возможны перебои с электричеством.

На автодороге «Вилюй» из-за гололёда и метели может быть затруднено движение. В случае ухудшения погоды водителям рекомендуется быть предельно осторожными или воздержаться от поездок.

Фото: Sakhalife
Источник: yakutskgo.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх