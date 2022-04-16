Снегопад и гололед: 4 ДТП за сутки, есть погибший — ГИБДД

Увеличена плотность нарядов ГИБДД

Вчера в ряде районов республики неблагоприятные погодные условия осложнили ситуацию на дорогах: снегопад и гололед добавили хлопот и водителям, и дорожным службам, и сотрудникам ГИБДД. За сутки на территории региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести.

Со значительным потеплением увеличилась и интенсивность автомобильных поездок: население активно выезжает на отдых, открывает сезон дачных шашлыков и пикников на природе. Многие торопятся завершить дела, связанные с перевозкой груза, до закрытия ледовых переправ.

С учетом складывающейся оперативной дорожной обстановки сотрудники ГИБДД в районах республики переходят на усиленный вариант несения службы: увеличена плотность нарядов, дополнительные патрули ДПС вышли на улицы населенных пунктов, на федеральные и региональные трассы. На особом контроле – выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений Правил дорожного движения, напрямую влияющих на безопасность всех участников движения.

В условиях гололеда Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств принять все необходимые меры для предотвращения автоаварий: выбирать скорость в соответствии со сложившимися погодными и дорожными условиями, использовать колеса по сезону, пристегиваться в пути ремнями безопасности, не допускать необдуманных маневров, обгонов, действий, которые могут помещать другим участникам движения и создать аварийные ситуации.

Помощь районным подразделениям Госавтоинспекции оказывают и передвижные посты ДПС специального батальона ДПС ГИБДД. Экипажи республиканского строевого подразделения ГИБДД, в том числе передвижные посты ДПС на базе автомобилей КамАЗ, вчера и сегодня выехали для несения службы на федеральных автодорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй»: инспекторы будут осуществлять надзор за дорожным движением круглосуточно.