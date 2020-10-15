15.10.2020
11:05
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Общество

Снегопад. ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть внимательнее

Обильный снегопад не лучшим образом отражается на дорожной обстановке и может стать косвенной причиной совершения ДТП, если водители и пешеходы не будут следовать нормам безопасности.

Чтобы избежать ДТП, водителям следует соблюдать скоростной режим, выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры и остановить транспортное средство. В случае если с вами в автомобиле находится ребенок, то чтобы поездка не обернулась неприятностями, посадите юного пассажира в детское удерживающее устройство и шансов на то, чтобы сохранить его жизнь и здоровье, будет больше.

Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, остановок общественного транспорта и в жилых зонах.

Пешеходам также не стоит нарушать ПДД, а следует переходить проезжую часть в установленном месте, не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности своего перехода. В темное время суток, а так же во время снегопада используйте на одежде световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!
Берегите себя и своих близких.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ГИБДД г. Якутска
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