Снег в башка попадет… Погода на завтра

По данным ЯУГМС, в ближайшие сутки, 14 октября, в заречных, южных, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском районах умеренный, местами сильный снег, мокрый снег с порывами ветра до 9-14 м/с.

Тем временем, в Якутске ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью -8-10, днем -2-4°.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации:

При сильном снегопаде и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Приготовьте инструмент для уборки снега. В связи с большим количеством снега на крышах домов соблюдайте осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений, не ходите непосредственно под балконами во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных сосулек.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, автоводителям рекомендуется быть внимательнее на дороге. Двигайтесь со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. Важно иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «101», «112».