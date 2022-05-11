Снег с дождем: Погода в Якутии на 11 мая

Сегодня утром в ряде районов Якутии похолодало. Температура воздуха колеблется от -19° до +3°. Так в Чокурдахе столбик термометра понизился до -19°, в Депутатском -15°, в Куйге, Батагай-Алыте -12°. Самая теплая температура установлена в Югоренке, Полярном +3°, в Верхневилюйске, Чернышевском, Мирном, Нере, Оймяконе +2°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

11 мая на северо-западе, северо-востоке, нижней Лене прогнозируется небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, днем с дождем. На юге ночью ожидается мокрый снег, снег, местами сильный. Ветер порывистый на юге до 9-14 м/с, Арктическом побережье ветер усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3-8°, на западе -3,+2°, на северо-востоке местами -8-13°, днем +6+11°, на западе +11+16°, на северо-востоке +1+6°, местами -4,+1°.

В городе Якутске днем +6,+8°, без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.