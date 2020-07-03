Снег посреди лета выпадет в Якутии

4-5 июля на большей части территории республики небольшие, местами умеренные дожди, на юге, юго-западе местами гроза, при грозах порывистый ветер до 9-14 м/с, 5 июля в северной части местами снег. Температура воздуха ночью +9+14, при прояснении +3+8, на севере 5 июля -2,+3, днем +17+22, на северо-западе и северо-востоке +9+14°.

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