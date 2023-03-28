28.03.2023
00:03
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Погода

Снег, дождь и сильный ветер: Все оттенки погоды

По прогнозам синоптиков, в ряде районов Якутии ожидаются порывистый ветер до 20 м/с и метели, на юго-западе республики температура воздуха поднимется до +3 градусов по Цельсию. 

В Колымо-Индигирских районах без существенных осадков, на остальной территории небольшой, местами умеренный, в Мирнинском, Кобяйском, днем в Томпонском районе сильный снег, мокрый снег. На Арктическом побережье, в Ленском, Нижнеленских районах местами порывистый ветер до 15-20 м/с, метели, поземки. Температура ночью -3-8°, на юго-западе до +3°, севере -8-13°, северо-востоке -18-23°, низинах -23-28°, днем 0,+5°, на юге +5+10°, севере, северо-востоке -5-10°.

В Якутске небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3-5°, днем +4+6°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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