Снайперы из Якутии показали свое мастерство

Сразу 3 награды на самом массовом в России чемпионате по стрельбе на дальние дистанции у снайперов из Якутии.

С 7 по 8 октября на полигоне «Свердловский» Центрального военного округа Екатеринбурга снайперы со всей страны принимали участие в финале самого масштабного и значимого Чемпионата России по стрельбе на дальние дистанции. Юбилейный «Евроазиатский чемпионат по стрельбе на дальние дистанции-2022» был организован Федерацией стрельбы н дальние дистанции России совместно с Ассоциацией тактической стрельбы «Росснайпинг» и проводился в пятый раз.

74 участника из более чем 20 регионов (Москвы, Якутии, Владивостока, Смоленска, Иркутска и др.) прибыли в Екатеринбург, чтобы побороться за звание сильнейшего стрелка-высокоточника России.

Обращаясь к участникам на торжественной церемонии открытия глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ отметил практическую значимость проводимых соревнований, позволяющих оттачивать навыки высокоточной стрельбы.

Возглавляющий региональный ДОСААФ Владимир МЕЗЕНЦЕВ, также говорил о высокой роли стрелкового навыка в боевой подготовке будущих военнослужащих.

Президент Федерации стрельбы на дальние дистанции России Сергей МАЗУРКЕВИЧ, подчеркнул, что новую спортивную дисциплину поддерживают федеральные и региональные власти, Министерство обороны и Министерство спорта:

«И это не случайно, ведь в основе нашей работы – повышение культуры и ответственности при обращении с оружием, патриотическое воспитание подрастающего поколения, создание профессионального спортивного сообщества».

Несмотря на резонансное событие с двумя неудачно приземлившимися парашютистами во время открытия соревнований, в оставшиеся дни бригада скорой помощи, дежурившая на полигоне, не была востребована.

В течение двух дней участники выполнили 18 упражнений на средних и дальних дистанциях от 300 до 1200 метров. Сюрпризом от организаторов стало то, что в программу 5 Юбилейного Чемпионата было включено 13 упражнений чемпионата мира, который прошел впервые в этом году во Франции. Организаторы в точности повторили их: дистанции, размеры целей, время на их выполнение.

Фактически, стрелки, побывав на Евроазиатском Чемпионате в Екатеринбурге смогли ощутить себя участниками настоящего чемпионата мира.

«Наш уровень проведения соревнований и наша инфраструктура ничем не уступает мировым стандартам, а Свердловский полигон подготовлен таким образом, что может претендовать на проведение соревнований по высокоточной стрельбе международного класса», — отметил главный судья соревнований Андрей ИВАНОВ.

Соответствующую высочайшим стандартам инфраструктуру Свердловского полигона отметили все участники Чемпионата, а директор Федерации Сергей Горобец выразил надежду, что и в других регионах развитие полигонных комплексов будет происходить аналогичным образом.

На закрытии спортивных соревнований стрелки говорили об особой атмосфере взаимопомощи и поддержки, царившей на огневых рубежах.

В завершении организаторы Чемпионата и руководство стрелковой Федерации вручили награды призерам финального этапа и победителям по итогам всех 5 этапов Евроазиатского Чемпионата.

В номинации финального этапа «Open» серебряным призером стал Александр ДУБОНОС, уступив Московскому стрелку, опередив спортсмена из Саратова. Бронзовые награды по итогам всего чемпионата в номинациях «Заводская винтовка» и «Ветераны» завоевали Сергей ЯКОВЛЕВ и Александр ДАНИЛОВ, соответственно.