18.05.2021
17:48
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Коронавирус

Сначала заболел один артист…

Карантин в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом объявили в государственном академическом русском драматическом театре имени Александра Пушкина до 1 июня, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Первым заболел один артист — его анализ показал положительный результат. Коллеги из ближайшего окружения тоже сдали тест, их анализы также выявили коронавирус», — рассказал директор театра Александр Лобанов.

Театр временно приостановил свою работу с 17 мая. Приобретенные билеты на спектакли, показы которых планировались после 17 мая, можно вернуть на кассе театра или на сайте гардт.рф. 

На время карантина в здании ГАРДТ с 19 мая откроют пункт вакцинации против коронавируса. Русский драмтеатр имени Александра Пушкина является старейшим на Дальнем Востоке, в 2021 году ему исполняется 130 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия24, https://yk24.ru/index/koronavirus/russkij-dramteatr-yakutska-zakryili-na-karantin-iz-za-vyiyavleniya-sluchaev-covid-19
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