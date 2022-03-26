Снабжение углем Нерюнгринской ГРЭС на особом контроле правительства Якутии

The Neryungri hydroelectric power station in Neryungri, the Sakha Republic, Russia, June 25, 2014.

Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников поручил ускорить доставку угля для Нерюнгринской ГРЭС.

В связи с произошедшим в конце февраля землетрясением в Нерюнгринском районе на угольной шахте «Денисовский» ООО «УК «Колмар» приостановлена работа, из-за чего отмечаются проблемы по обеспечению углем Нерюнгринской ГРЭС. На данный момент, как доложились в филиале АО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС, станция работает в штатном режиме.

Запас топлива на станции составляет 21,05 тыс. тонн, ежедневно АО «ХК «Якутуголь» и ООО «УК «Колмар» производят отгрузку 4,5 тыс. тонн угля. В целях своевременного снабжения углем Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с АО «ХК «Якутуголь» проведена работа по выделению 40 тыс. тонн угля в марте, 80 тыс. тонн угля в апреле-мае. Совместно с ОАО «РЖД» организовано выделение отдельного железнодорожного состава для доставки угля АО «ХК «Якутуголь» для Нерюнгринской ГРЭС.

По информации ООО «УК «Колмар», 20 апреля планируется восстановить плановые объемы отгрузки угля для Нерюнгринской ГРЭС. По итогам заседания Дмитрий Садовников поручил обеспечить бесперебойное энергоснабжения в Нерюнгринском районе. Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Саха (Якутия).