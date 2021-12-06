Смягчение ограничений касаются только двух групп якутян

Заместитель председателя gравительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ольга БАЛАБКИНА сегодня в ходе брифинга оперштаба напомнила, что установленные указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА послабления по проведению мероприятий и допуску в места массового скопления людей касаются только провакцинированных граждан или переболевших, имеющих QR-коды для допуска.

За прошедшие сутки по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлен 251 случай новой коронавирусной инфекции, из них 53 – дети. По данным Балабкиной, из 251 заболевших за последние сутки – 247 непривитых от коронавируса, что составляет 98%.

«В стационарах получает лечение 1 301 пациент, в состоянии средней тяжести находятся 1117 человек, в тяжёлом состоянии – 105 человек, из которых 102 не получили прививки от коронавирусной инфекции. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 17-и крайне тяжёлых больных», – сообщила она.

Наиболее напряжённая ситуация по заболеванию фиксируется в Мирнинском районе: за сутки там зарегистрирован 31 новый случай. В Олекминском улусе выявлено 19 случаев, Мегино-Кангаласском – 17, Нерюнгринском – 15, Алданском и Хангаласском районах – по 14 случаев.

В республике продолжается вакцинальная кампания против коронавируса и гриппа. Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 488 694 человека, что составляет около 68,2% взрослого населения. «Однако формирование коллективного иммунитета зависит от получения второго компонента прививки и прохождения установленного количества времени от второй иммунизации», – добавила зампред.

На сегодня свыше 80% взрослого населения привито в семи районах: Аллаиховском, Абыйском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, при этом в Аллаиховском улусе первым компонентом привито 90,4% взрослого населения.

Меньше 60 % взрослого населения провакцинировано в Амгинском, Горном, Мирнинском, Намском, Олёкминском и Чурапчинском районах.

Ольга Балабкина ещё раз напомнила, что эффективным способом избежать заболевания COVID-19 является вакцинация, и призвала получить прививки для профилактики коронавируса. «Особенно это касается граждан старше 60-и лет и лиц с хроническими заболеваниями, так как для них вакцинация является способом не допустить тяжёлого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией», – подчеркнула вице-премьер.