Сможем ли до Үс-Хатыҥ доехать без пробок?

Глава Якутии Айсен Николаев 2 июня проверил ход реконструкции участка на 11-18 км автомобильной дороги «Нам» с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангалассы.

В ходе осмотра дороги Айсен Николаев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства республики обеспылить реконструируемый участок автомобильной дороги «Нам» во время проведения Ысыаха «Туймаада», посвященного 100-летию образования республики. Также руководитель региона дал указание своевременно проинформировать население о схеме проезда до местности Ус Хатын в дни национального праздника.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев доложил, что 5 июня на участке завершат отсыпку земляного полотна. После этого будут проведены работы по засыпке дороги щебеночно-песчаной смесью. Он озвучил, что в дни проведения национального праздника Ысыах «Туймаада» на реконструируемом участке автомобильной дороги «Нам» запланированы работы по обеспыливанию с использованием хлористого кальция. Также по трассе будет курсировать дежурная поливочная машина.

«Будет организовано двухполосное движение в ту и другую сторону. Для разграничения полос закуплены пластиковые ограждения», — отметил Сивцев.

По его информации, работы проводятся по графику, готовность объекта – 61 %. На 3,5 км реконструируемого участка от кольцевой в сторону Намского улуса сегодня асфальт уже уложен. Разметка на данном отрезке будет сделана 15 июня.

В настоящий момент на оставшейся части участка проводятся дорожно-строительные работы по возведению земляного полотна, устройству барьерного ограждения, установке бордюрных камней под тротуар, замене слабонесущего грунта, планировке верха и откосов насыпи.

О работах, проводимых на дорогах Якутска, информацию представил глава города Евгений Григорьев.

Подводя итоги осмотра, Айсен Николаев поставил перед Минтрансом региона и подрядчиком строительства задачу завершить работы по реконструкции участка дороги к запланированному сроку ввода объекта – 23 сентября текущего года.

Напомним, что общая протяженность реконструируемого участка составляет более 7 км. Здесь дорогу расширят до четырех полос, уложат асфальт и сделают кольцевой перекресток. Кроме этого, запланирована установка барьерных ограждений, светофоров, автобусных остановок, а также системы освещения дороги и прокладка тротуаров.