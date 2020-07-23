Смотровая на Кангаласском мысу стала удобней и краше

Кангаласский мыс – одно из самых живописных мест нашего города, дающий возможность якутянам и гостям столицы, с высоты птичьего полета, полюбоваться видами красавицы Лены. К сожалению, пока не до конца готово к наплыву туристов.

«Когда мы приехали этим летом полюбоваться с ребятами видами с мыса, обнаружили лишь одну беседку и минимально развитую инфраструктуру, – рассказывает Арнольд Никаноров, индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Сибэкки», член Молодежной палаты г. Якутска. – Если не получается у города, значит мы сделаем это сами. Я закупил стройматериалы, собрались с друзьями, нашли инструкцию по строительству беседок и за пару дней соорудили две беседки. Это обошлось мне в районе семидесяти тысяч рублей. Затем связались с Викторией Жилиной – руководителем администрации мкр. Кангалассы, согласовали место и установили.

Эти беседки мы специально установили для общественного пользования. Когда приехали в следующий раз — беседки уже были заняты и, честно говоря, от этого душа радуется! Руководитель администрации пообещала, что дополнительно обустроят еще немного инфраструктуру мыса.

Насколько мне известно, сейчас Кангаласский мыс временно закрыт по противопожарной безопасности и откроется после 27 июля, так что после — приезжайте отдыхать!

Вообще, хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным горожанам, в особенности предпринимателям – мы реально можем сделать наш город гораздо лучше! Просто нужно не стесняться предлагать свои идеи, не ждать предложений от представителей власти, а просто начать делать добрые дела для нашего любимого Якутска!»