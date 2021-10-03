Смотрите якутскую Symphonica ARTica с Фабио Мастранжело в Екатеринбурге онлайн

3 октября в 21:00 (по якутскому времени)! смотрите ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ выступления Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Фабио Мастранджело на большой сцене Свердловской государственной филармонии. Ссылки: сайт Филармонии Якутии сайт Свердловской филармонии ВКонтакте

Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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